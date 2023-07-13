網友眼睛太利了吧！在LE SSERAFIM許允眞IG發的照片中，發現了正在拍照的SEVENTEEN金珉奎 XD

騰訊音樂娛樂盛典（TMEA）日前在澳門舉辦，邀請東方神起、SEVENTEEN、TREASURE、LE SSERAFIM等韓團出席，不少愛豆通過SNS曬出他們在澳門拍攝的照片。

LE SSERAFIM許允眞12日就在IG公開多張在澳門拍攝的照片，當中有一張是她拍攝飯店游泳池的照片。結果...被眼尖的網友發現這張照片中，偶然拍到正在游泳池拍照的SEVENTEEN金珉奎 XD



這也引發熱烈討論，網友：「哈哈哈哈 爲什麼這麼搞笑呢」、「真的好厲害啊，怎麼認得出來」、「泳池裡還有其他SEVENTEEN成員，誰能找找呢」、「怎麼還剛好是珉奎在拍照的時候」、「是哪個顯微鏡發現的」、「太好笑了」、「這個怎麼找啊...雞皮疙瘩」等等。

LE SSERAFIM和SEVENTEEN都是在HYBE旗下，之前還一起拍過舞蹈挑戰，不知道下次遇到的時候，會不會說起這個呢 XD 另外，SEVENTEEN將在7月21、22日在高尺天空巨蛋舉行《FOLLOW》演唱會，而LE SSERAFIM也在8月12、13日於首爾展開《FLAME RISES》巡迴演唱會，陸續到日本、香港、雅加達和曼谷等地開唱！



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