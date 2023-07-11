李俊昊&润娥主演的热门韩剧《欢迎来到王之国》冲进JTBC历代收视率前十排行榜！后势看涨有望排到上位圈

JTBC今年一共有四部作品排进收视率前十，上半年度战绩辉煌！历代电视剧收视率TOP.10中，你看过了几部呢～？

近期讨论度最高的人气浪漫喜剧《欢迎来到王之国》（King the Land）刷新自身新高收视率，挤进了历代排行的第七名，目前播至的EP.8以李俊昊和润娥的炙热吻戏成为热门话题之一，预计全部共有16集，后势看涨的情况下，非常有机会成为JTBC电视台的上位圈作品。





今年度JTBC电视台一共有四部作品排进历代收视率的TOP.10中，整体表现十分亮眼，一起来看看最新的排行吧！

10．2019年《耀眼》9.7%，金惠子、韩志旼



9．2023年《坏妈妈》12%，罗美兰、李到晛



8．2017年《有品位的她》12.1%，金喜善、金宣儿



7．2023年《欢迎来到王之国》12.3%，李俊昊、润娥



6．2023年《代理公司》16%，李宝英、赵成夏



5．2020年《梨泰院CLASS》16.5%，朴叙俊、金多美



4．2023年《车贞淑医生》18.5%，严正化、金炳哲



3．2019年《Sky Castle》（天空之城）23.8%，廉晶雅、金瑞亨



2．2022年《财阀家的小儿子》26.9%，宋仲基、李星民



1．2020年《夫妻的世界》28.4%，金喜爱、朴海俊



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