「怪物新人」NewJeans新歌〈Super Shy〉攻占各大榜单冠军一位！与飞天小女警合作MV萌度满满～

新人女团 NewJeans 发行的迷你二辑《Get Up》中，〈Super Shy〉迅速破千万观看且攻占各大排行榜单冠军一位，大家都听过这两首歌了吗？！

今早 NewJeans 的新歌〈Super Shy〉在 Melon、Bugs、Genie、Naver Vibe、FLO…等韩国主要的音乐排行榜上登上冠军一位，收听率可以说是男女比率相当平均，深受大众们的喜爱，以往的歌曲也是TOP10的常客。



▼〈Super Shy〉MV



与〈Super Shy〉一起公开的另一首新歌〈New Jeans〉也都拥有超高人气，在Bugs和Naver Vibe上登上第二，这首歌是NewJeans 与华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）的热门卡通「飞天小女警」合作的曲子，MV中成员都有专属形象，一同庆祝「飞天小女警」成立满25周年。



▼〈New Jeans〉MV



NewJeans早先推出的歌曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈OMG〉、〈Ditto〉…等都获得热烈回响，也即将在今年7月22日迎接出道一周年，被韩国称之为「NewJeans症候群」，在KPOP上的音乐成就显示出他们无人能抵抗的怪物级别魅力。



迷你二辑《Get Up》将会在7月21日发行，主打曲为〈Super Shy〉、〈ETA〉、〈Cool With You〉。



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