朴宝剑出道12年首度挑战音乐剧演出！《Let Me Fly》选角与海报主视觉公开

演员朴宝剑自退伍之后，大家始终相当关注他的新作品，不管是电视剧或是电影，而他也迎向了出道12年来的全新挑战，选择了音乐剧的演出。

音乐剧《Let Me Fly》在7月9日公开了即将於9月26日起即将在首尔大学路的Ace 24 stage开幕演出的选角阵容，包含了金道斌、李亨勋、朴真义等，最令人惊喜的是演员朴宝剑也名列其中。

音乐剧《Let Me Fly》剧情描述在1969年悬挂著明亮满月的夜晚，因为广播频率的影响，让一位七十岁的爷爷「南原」为了能回到过去，投入了未来探索工作，改变了他的日常生活。追求著梦想的南原爷爷想找寻自己的真爱「贞芬」，以及对他专情的「善姬」奶奶，三人之间在爷爷穿越过去与未来以及现在，回顾著各自的人生。



朴宝剑在出道12年后首度挑战音乐剧，引发许多观众们的期待。朴宝剑自出道以来拥有相当多的作品，不管是电视剧或是电影，朴宝剑的出色演技加上个人魅力，相信也将为本次的音乐剧注入更多新鲜色彩，并且原本以演员出道之前原本希望可以成为歌手的朴宝剑，挑战音乐剧也算是结合了演技以及歌唱梦想，他所饰演的青年南原一角，也令大家期待不已。

音乐剧《Let Me Fly》将於9月26日到12月10日在大学路演出，8月即将启售门票。除了首尔演出外，也将前往骊州世宗国乐堂、釜山文化会馆、坪村艺术厅等地进行演出。



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