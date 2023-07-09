金宇硕首度来台会粉丝：串场影片Cover《黑暗荣耀》超用心！舞台上展现可爱萌呆与感性双面魅力〜

2015年以团体出道，2020年转战个人SOLO并且近期也参与戏剧演出的金宇硕，於7月9日晚间首度登台与台湾的Nia们见面，带来多样化的精采演出，让粉丝们感受到他的魅力。

一出场就连续两首舞曲「Dawn」与「Slip」，虽然看得出来金宇硕有些紧张，不过在全场粉丝们为他高声欢呼下他也渐渐放松。本次2023年亚洲巡回[The SIREN]来到第四站台北，金宇硕坦言第一次来到台湾非常紧张，也因为自己搭车时间居多，没有感受到台湾的高温，听说台湾美食多，自己也吃到了粉丝为他准备的小笼包，很满足也很感谢大家。既然台湾与首尔距离不远，希望之后自己有机会能来台旅游。



金宇硕接著穿上牛仔裤，搭配白色T恤，身上挂满了小熊吊饰，还背著背包戴上了熊熊头套，带来一段女团New Jeans的「Oh My God」舞蹈，让粉丝们直呼太可爱！游戏环节要求金宇硕在5分钟内完成三项任务，第一关是撞球进球5颗，第二关是迷你高尔夫进球2颗，第三关则是障碍跳。虽然他听完游戏介绍后大呼不可能过关，没想到只花3分钟就完成了任务！



虽然完成游戏，但金宇硕仍依照粉丝们的心愿，接受惩罚挑战，惩罚竟然是要他cover一段高速动漫舞蹈[我推的孩子]，金宇硕为求完美不断要求重看示范影片，看了四次之后他终於完成这个挑战，虽然他觉得自己跳得不好只给15分，而且直接放弃再度挑战，让粉丝们觉得超可爱。



金宇硕提到自己很喜欢电影《我的少女时代》，所以努力练习了主题曲《小幸运》，在开唱前就先给粉丝打预防针，说自己觉得发音很困难可能唱得不好，或是可能视线会一直停留在提词机上，要请大家多包涵，不过他的演唱仍在水准之上，粉丝还是给他100分的满分。



金宇硕对本次的演出相当用心，就连串场影片都呈现高质感的拍摄，甚至是Cover大家熟悉的《黑暗荣耀》，他模仿著宋慧乔给林智妍写信的画面，并说著名台词「从那天起，Nia你们就是我的梦想…我们该在哪里重逢？怎么想也只有那里了，专属於我的60平方公尺的体育馆。」让粉丝们看了都会心一笑。



接下来金宇硕也一一回答粉丝们的问题，许多粉丝们在便利贴上写了自己想听到的歌曲，或是想看到金宇硕跳的特别舞蹈，他都照单全收，一一为大家表演，相当宠粉，粉丝问到他如何锻炼身材？金宇硕却显得相当害羞，想要赶快Pass这一题，相当可爱。



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