【韩网热议】《欢迎来到王之国》首播很多人吐槽「老套」，但现在反响很好！收视还创下新高

这部是最近的治愈剧～小编每周都看得好开心 XD 两位演员真的都好会演！

《欢迎来到王之国》首播时，被韩网友批剧情太老套、设定和台词像90年代。不过...随著播出，评价似乎越来越不错，在 The qoo 有篇「首播很多人吐槽，但现在反响很不错」的帖文就引发不少讨论。



《欢迎来到王之国》目前是电视剧话题性排名第一名、出演者话题性占据第一、第二名、YouTube上公开的花絮点击率很高，留言也很多、每集收视都在刷新自身新高（第6集已经突破12％）、日前还登上Netflix Top10 部门中第一名。原Po提到：「虽然第1集有很多遗憾的部分，从第3集和第4集开始反响变得很好。」



韩网友纷纷表示：「确实很老套，但是能在一个画面里看到润娥和俊昊感觉很好」、「润娥太漂亮了，让人一直看下去」、「演员们演技也很好，是我最近的治愈剧」、「剧情很老土，真多亏了演员」、「我就喜欢这种幼稚老梗的剧」、「收视率已经证明依窃，上升就说明好看」等等。



第7集预告中，具元（李俊昊 饰）到了天嗣朗（润娥 饰）家里，天嗣朗还质问他：「都不是女朋友，为什么要抱在怀里？」在具元不断给予确信的攻势下，天嗣朗会正视自己的心吗？还有重要的阿拉伯客人到访，会发生什么事呢？最后具元还问天嗣朗：「所以呢？你感受到我的真心了吗？」好期待本周的拨出啊！

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