李帝勋豪送厚礼给整个团队，人均价值数百万！根据各自喜好亲自挑选，细心体贴令人称赞

据JTBC报道，演员李帝勋最近为所属社职员及造型师等每个人精心挑选了礼物，人均至少数百万韩元，在业界传开后羡煞众人。

李帝勋2021年6月设立个人经纪公司COMPANY ON，到现在为止刚好和职员们共事了整整两年。 为表达感谢之情，细心的李帝勋按照每位职员的偏好亲自挑选了最有需求或最适合的礼物，例如对合作最久的经纪人，就赠送了R品牌手表、MacBook full option、照相机、名牌包包等。



其实上个月就已有工作人员晒出认证照！与李帝勋合作的化妆师徐美延（音）在个人IG PO出合照，留言说李帝勋藉口开会把大家带到G品牌精品店、请各位尽情挑选：「超心动啦！我们大家都好幸福。 请粉丝们多多搬运宣传，是帅气的男人。」



据相关人士透露，去年底COMPANY ON聚餐就相当大手笔，而这一次送礼格外引起羡慕不单是因为金额，更因为李帝勋对每一位工作人员的细心尤为难得和罕见，令人更加感受到他是懂得照顾自己人的演员。



同时，李帝勋在工作方面的成绩也十分亮眼，态度更未曾懈怠。 今年初凭SBS《模范计程车2》（港译：模范的士2）打下最高21%收视率，在海外多个OTT平台高居第一; 接下来将主演韩国七八十年代「国民电视剧」《搜查班长》的全新翻拍版《搜查班长1963》; 与具教焕共同主演的电影《逃走》也即将上映。



今年上半年结束海外粉丝见面会《VOCATION》之后，即将於7月23日在首尔举办新一轮见面会《SOME more， summer》。





据悉COMPANY ON的「ON」不仅是英文「开启」，亦是韩文「温暖」的「温」、「稳全」的「稳」，公司全名则是英文「同行」的谐音，含义是「志趣相投的人聚在一起共同前进」。 李帝勋通过行动证实他坚守了设立公司的初衷，不论圈内或圈外人看到都忍不住点赞！



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