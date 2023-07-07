被说像「MZ版赵寅成」的新人男模特！网反应尴尬：「不说像赵寅成还好些...」

近日有韩国网友PO文表示发现了一位新人男模特，长相气质居然有赵寅成年轻时的影子！但似乎大部份网友都无法赞同......

原PO表示是在模特韩慧珍的YouTube第一次看到这位模特，感觉稍微有像赵寅成，於是PO文与大家分享。 这位模特名叫「金志浩」，刚刚出道还不到8个月，已经为《ELLE》、《Marie Claire》、《BAZAAR》、《Esquire》、《ARENA》、《GQ》、《MEN Noblesse》等大牌杂志拍过写真！



而原PO认为相似的，就是《学校》时期的赵寅成。 赵寅成从小练习跆拳道，大学就读模特学系，在兼职模特时踏入演艺圈。 2001年开始拍戏，第一部作品就是《学校3》，因又高又帅的模样迅速走红。









不过...... 似乎很多网友难以认同原PO说法，觉得原PO可能是想宣传这位模特，但因比较对象过於经典和难以超越，反而给模特招黑：「内？」 「除了发型一点也没有像」「从外形到氛围没有一处相似，从第一张图开始就惊慌」「模特欠你钱吗？」 「向赵寅成道歉」「赵寅成真是帅到让人发疯」「如果是看过赵寅成巅峰时期后写下这篇文，建议去看眼科」「没提到赵寅成还好些...」「原PO是不是年纪太小不认识赵寅成？」 「模特虽然不像赵寅成但也很有魅力」「当事人应该也很惊慌吧」

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