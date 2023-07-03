人气男团 SEVENTEEN 胜寛因健康问题暂停活动：「经医生诊断需要充分的静养与休息」

网友留言：「好好休息！我们都会等你的」、「胜寛是真的很拼」、「我们会永远爱你，休息也是很重要的」、「胜寛一定要赶快好起来啊」、「真的很心疼他，挚友的离开肯定承受很大的压力」

人气男团 SEVENTEEN 的成员夫胜寛，因健康问题公司宣布他将暂停后续活动的行程，也慎重地发布了官方公告，希望粉丝们能够谅解。



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【官方公告】

大家好，这里是 PLEDIS 娱乐。

以下是 SEVENTEEN 成员胜寛（SEUNGKWAN）今后行程相关公告。

由於状态不佳，胜寛最近前往医院接受检查。经医生诊断，胜寛需要充分的静养与休息。虽然艺人对於参与活动的意志非常强烈，但我司认为应根据医务人员建议，短期内专注於艺人的身体康复。

因此，胜寛将无法参与 2023腾讯音乐娱乐盛典、中国粉丝签售会、SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL 等今后的行程。在此，向各位粉丝表达歉意，希望大家予以谅解。

我司也将竭尽全力，确保胜寛以健康的面貌回归。

谢谢。

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另外，胜寛在演艺圈的挚友ASTRO文彬在今年四月离世，大家也一直很担心他的身心状态，胜寛早先在追悼空间留下手写信提到：「照亮我的你不在了，我有点害怕！真的很爱你。」粉丝们也为胜寛加油，希望他能坚强渡过这段时间。

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