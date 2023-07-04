《Running Man》近期最爆笑的游戏片段！梁世灿被推倒后上衣失踪：「这辈子没有如此羞耻地过～」

看这一段的时候，真的是一路爆笑到流泪～。XDDD

上周日（7月2日）播出的 SBS 热门综艺节目《Running Man》中，邀请到男团Monsta X可爱担当成员周宪，和韩国雪橇项目金牌得主、出演过热门节目《体能之巅》的尹诚彬选手，一出场彷佛看到了金钟国般，让人忍不住称赞他的好体格。



节目组安排了「互推游戏」，小腿被绑住固定，将对方完全推倒就算胜利，后方是小水池（冰水）会有缓冲的安全机制，身体如果稍微碰到水但能够再站起来的话，就能继续比赛，完全躺下才算落败。



▼而尹诚彬对上梁世灿这一幕，不仅将他完全推倒，还让他上衣失踪露出两点，全场大爆笑，梁世灿慌张地说：「这辈子没有如此羞耻地被脱掉上衣过～。」丢脸指数大飙升，还一边称赞这个游戏真的很好玩，是什么水上乐园吗？！XD



刘在锡被推倒时也是相当惊讶，之后忍不住形容「眨眼瞬间就出交通事故了」的这种强劲力道。



▼池锡辰对上周宪这段我个人很喜欢，互相挑衅对方的模样也非常搞笑，效果十足！



▼当然，尹诚彬对上金钟国也是相当有看头！！！连金钟国都忍不住感叹对手，成员们看得津津有味～。



PS：上面的官方影片没有剪辑到胜负的结果，但最终是金钟国碰到比较多水（但没有完全倒进水中，坚持在半空中，腰力相当好），最终衣服干爽的尹诚彬获胜。



▼还有全昭旻VS宋智孝，可以说是还没比之前就能知道结局了：



有兴趣的读者可以找回这一期节目看。

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