听到任时完要出演《鱿鱼游戏2》后！黄光熙「嫉妒」到睡不著觉：「快疯了！我才是鱿鱼相啊！」

黄光熙真的太有梗 XD

2日播出的《社长的耳朵是驴耳朵》，秋成勋访问后辈格斗选手的家，作爲风水地理爱好者，他重视清洁、家庭结构、家俱布置等。作为嘉宾出演的黄光熙就说：「秋成勋哥的家真的很干净！」还在节目中「炫耀」自己去过秋成勋的家中，更对著镜头说：「任时完～你没去过成勋哥的家吧？我去过！」瞪眼的样子太爆笑！（影片：请点这3：08开始）



对此，主持人金淑问：「你还在嫉妒时完吗？」一旁的秋成勋就说任时完说要出演《鱿鱼游戏2》，光熙因此闹得沸沸扬扬 XD 黄光熙就说：「快疯了！一直睡不著，说实话，我才是鱿鱼相啊！」嫉妒的同时还Diss了自己，让现场充满爆笑声。



不过...两人私下感情是真的很好啦！任时完今年4月曾出演黄光熙主持的网路节目《家内朝贡业》，黄光熙就坦率地说：「说实话，爲了不让你出现在算法中，我都不点击你的影片，但你总是在主页上。」还说任时完在《原本以为只是手机掉了》演得太坏了，称赞了他的演技。



另外，《鱿鱼游戏2》近日公开了选角，除了第一季主演李政宰、李炳宪、魏嘏隽（魏河俊）、孔刘确定回归外，还加入任时完、姜河那、朴成勋、梁东根、朴圭瑛、曺柔理、姜爱心、李大卫、李阵郁、崔胜铉（T.O.P）、卢载源、元志安等人。而第二季预计在今年下半年开始进行拍摄，有望在明年播出。



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