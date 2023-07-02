野生李帝勋逛小七想吃茶叶蛋！自诩「最安全驾驶」，不排斥交台湾女友：「首尔离台湾很近！」

《模范计程车》金道奇司机来啦！演员李帝勋7月1日晚间抵台，在机场看到许多前来迎接的粉丝，让他又惊又喜，他更是相当亲民一一收下大家的礼物，甚至还办起了现场签名会。

李帝勋演出前先与媒体们进行访谈，穿著一身浅色西装出场的他神情轻松，甚至频频摆出可爱姿势让媒体们捕捉画面，也提到今日天候不佳外面下著大雨，感谢媒体们愿意前来采访他，男神果真非常有礼貌。他也提到昨晚一抵达机场，就见识到台湾粉丝们的热情，虽然时间已经很晚了大家却耐心等著他，他也很想一一跟大家问候、握手、为大家签名，无奈时间有限只好尽力表达他的感谢。



记者提到李帝勋前一晚去逛便利商店的影片在网路上流传，李帝勋先是很讶异「你们怎么知道」，后来他解释说，在饭店内看了昨晚金曲奖的直播，觉得想要买点什么点心来搭配，所以就到饭店楼下的便利商店去逛逛，买了一些台湾的面包、饼干跟奶茶来吃。李帝勋说原本因时间太晚了想忌口，但还是忍不住牛肉面、炸鸡还有珍奶的诱惑，所以他有点不好意思，直呼自己吃太多脸很肿，还请大家见谅。



之前在百想艺术大赏中李帝勋曾与台湾男星许光汉同台颁奖，他笑著说觉得两人有同框的机会很神奇，还夸许光汉本人比影片里帅很多！而许光汉在SNS称他为「欧巴」，他也不介意那是女生对哥哥的称谓，也说若有机会希望还能与许光汉再见面。



李帝勋因演出《模范计程车》系列而拥有高人气，他也表示因为这部作品中有很多开车的镜头，让他目前对於自己的驾车技术相当有自信，也自诩为「最安全的驾驶」，一定使命必达让乘客安全抵达目的地。



在之前的访谈中，李帝勋曾表达自己想要找寻灵魂伴侣的想法，诉说自己的孤独感，他表示希望找到一位与他无话不谈的女朋友，记者们询问会不会排斥异国恋？李帝勋说：「台湾跟韩国不算远距离恋爱啊！想要见面的话飞机一搭才两小时就到了！」原来他是如此贴心的男朋友。



即将过生日的李帝勋被问到生日愿望，原本他说长大了之后好像就没有再许愿了，记者提醒他「要不要许愿交到女朋友」，李帝勋突然睁著眼睛说「对喔！」，接著他还闭上眼睛认真的许愿了！祝福欧巴尽快达成心愿，再也不孤单喔！



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