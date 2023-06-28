崔睿娜新歌概念惹争议！《Hate Rodrigo》实名提美格莱美获奖歌手，「可爱的嫉妒」vs「失礼又浅薄」

歌手崔睿娜昨日发行迷你二辑《HATE XX》，其中主打歌《Hate Rodrigo》因标题直接提到美国女歌手Olivia Rodrigo的名字，在网上引起不少讨论。

崔睿娜在showcase表示希望成为李孝利、BoA、G-Dragon那样的艺人，曾获格莱美三项大奖的美国歌手Olivia Rodrigo也是她憧憬和尊敬的榜样之一。 《Hate Rodrigo》由崔睿娜亲自参与作词作曲，意图是「用我独有的魅力、以不让人反感的方式表达可爱的嫉妒。」



被问到为何提到实际存在的人物时，崔睿娜称：「《Hate Rodrigo》用可爱、直白的方式表现复杂的感情，包括对羡慕对象的憧憬和偶尔的嫉妒。 以说反话的方式表达对她的喜爱。」



实际歌词中写道：「你是我的明星，我不是嫉妒哦Rodrigo。 HEY U！干嘛那么帅气啦，让人不爽。 HATE! U！我好糟糕，再也不要嫉妒了。」



但MV公开后，部份网友认为歌曲标题和概念企划都有欠妥当：在真实存在的人名前面加上「讨厌」这一负面词汇，既失礼又容易引起误解; 两人并无私交，且Olivia Rodrigo出道没多久、比崔睿娜年纪还小，说是致敬也难以令人信服; MV里出现过多Olivia Rodrigo曾展现的物品和概念，已超过致敬范畴、令人感到原创性不足。



大众音乐评论家郑敏在（音）也在Twitter表达了失望：「大提及胆同时代艺人实名并进行借鉴的概念让人很好奇究竟是什么样的歌曲，但只是无趣、平面的引用，很失望。 连致敬和戏仿都算不上，只是令人汗颜的拼凑仿作（pastiche）水准。」

评论家还PO出二人MV里相似画面的截图等，进一步指出：「当然，憧憬同时代活动的艺人也无可厚非，但只因对方帅气、想像她一样，就把对方的概念和形象拿到自己的创作物里进行模仿、传递的信息也仅此而已，是不是太缺乏内涵了呢。 以原创作品而言过於浅薄。」



물론 동시대에 활동하는 다른 아티스트를 동경할 수 있다. 그런데 단지 멋지고 닮고 싶다는 이유로 자기 창작물에 그의 콘셉트와 이미지를 가져와 몸소 흉내 내면서, 한다는 얘기도 고작 이게 전부라면 너무 볼품없지 않나. 오리지널 곡이라기엔 지나치게 얄팍하다.https://t.co/G1ZSRzN0mt — 정민재 (@minjae_jung) June 27, 2023

Olivia Rodrigo是2003年出生的美国歌手，2021年发行首张录音室专辑《SOUR》赢得三项葛莱美奖，拥有两首Billboard HOT 100冠军单曲，以及美国唱片业协会颁发的五项多白金认证，还被时代杂志和Billboard评为2021年年度艺人、2022年年度女性。



韩网友：「致敬对象是Beyonce或Madonna还说得通一点」、「我是Olivia Rodrigo粉丝，说实话很不爽，觉得只是以致敬名义模仿她」、「只是概念相似、标题硬塞人名，歌词没什么关联」、「hate不止是『讨厌』、已经是『厌恶』程度，当地人该怎么想」、「我都觉得丢人」、「 很喜欢崔睿娜，但这次的歌不想听了」、「公司企划失败」、「如果有人发歌叫《超讨厌崔睿娜》，她也不会开心吧」、「如果外国歌手发行《超讨厌BTS》《超讨厌BLACKPINK》之类的歌，谁会喜欢」、「不管初衷是褒是贬，如果在各位名字前边加上『hate』，谁会想听呢？」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻