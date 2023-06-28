公司紧急声明！柳演锡出道20周年首尔粉丝见面会二度延期：为同德女大生事故表达哀悼

演员柳演锡原订在本周末7月1日即将举办的粉丝见面会，今日6月28日期所属公司紧急发出暂时延期声明。

6月28日演员柳演锡所属公司KingKong by Starship表示，原定於7月1日星期六举办的柳演锡出道20周年粉丝见面会《柳演锡的理解》因最近演出地点附近所发生的事故，判断难以正常举行本活动，因此不得不做出延期的决定。事件起於本月5日有一位同德大学的女学生，在上学途中因受到垃圾回收车的冲撞而身亡，校方却拒绝举办听证会，拒绝厘清相关责任并避免类似事故再度发生，让同校学生们群起抗议。



KingKong by Starship接著也告诉大家，演员柳演锡出道20周年的粉丝见面会《柳演锡的理解》其接下来的演出日程以及场地相关讯息，将会再陆续以公告的方式通知大家，之前已经预售的门票也可透过预购单位取消，也请大家再参考公告内的细节说明。更向所有等待这场活动已久的粉丝们道歉，公司怀抱著为被害者哀悼的心意，不得已做出延期决定，盼获得大家的谅解。

只是柳演锡这场见面会可说是一波三折，最先选定的日期是在4月8日，但当时也是在举办前遇上了见面会原本所选择的场地梨花女子大学，ECC停车场发生火灾而导致活动无法进行，因此延期。目前原定7月1日在同德女子大学举办，但今日也宣布因日前学生意外事故而再度延期。



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