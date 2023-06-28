《Running Man》13年元老成员宋智孝被韩观众要求「下车」：毫无演出热情，越来越摆烂了

《Running Man》元祖成员宋智孝因为节目态度问题被广大观众诟病，已经有人提出让她退出节目。

25日播出的《RM》节目中，成员们积极完成了各种游戏，但宋智孝缺乏活力，几乎融不进其他人的交谈中。 与全昭旻、金钟国、HAHA、梁世灿等人同框时，她独自一人在状况外，嚼著冰块一个人自娱自乐。 换了位置品尝豆浆面时，除了宋智孝之外的所有成员都讲了话，唯独她笑了笑，始终保持沈默。



看到这样的宋智孝，不少观众表示不解，称：「这是综艺啊，麻烦兴致高一些」、「比之前更摆烂了，什么多不做」、「看得我都替她尴尬」。 2017年之后，《RM》中激烈的追逐游戏逐渐减少，主打以聊天为主的迷你游戏，从那时候开始宋智孝的份量开始下降。 尤其在全昭旻加盟之后，两人的活跃度经常被观众们拿来比较，当有新嘉宾登场时，宋智孝更显「无力」，甚至有时候女嘉宾亮相，宋智孝还被塑造成被众人吐槽的「挡箭牌」。

有时候《RM》的其他成员为了照顾宋智孝的份量，还会制造情境剧，但宋智孝经常接不住梗，广大观众都希望她能找回原来的状态，可惜的是宋智孝始终未有变化，没有达到观众们的预期。於是有不少《RM》的忠实观众要求她能从节目中「下车」，经常在网上留言：「这么讨厌综艺的话就不要来啊，赶快下车」、「丝毫看不到她上综艺的热情」、「演出费打折之后，热情也打折了吗」等。



同时也有不少节目老粉丝提出了真挚的建议，表示：「不讨厌在综艺节目上也能看到演员宋智孝的面貌，她原本就是一个不喜欢站出来表达自己的人，她本人也应该很清楚吧，但每个成员都是节目的一部份，加上节目本身的定位，不可能下车的，既然节目组把宋智孝塑造成『挡箭牌』 的角色，那就好好替她抓稳这个人设啊。」

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