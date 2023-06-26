都是酒店阔少！《欢迎来到王之国》李俊昊vs《今生请多指教》安普贤，你想住哪家酒店

《欢迎来到王之国》和《今生也请多指教》两部韩剧正在热播中。

不知道大家有没有发现这两部剧有个小小的共同点，那就是主题都是酒店罗曼史，男主角都是「酒店少爷」。



我们先来说说《欢迎来到王之国》，由李俊昊和润娥携手主演，李俊昊饰演的是「王者饭店」的本部长「具元」。 身为「王者集团」创始人的独生子与「王者饭店」的继承者，拥有与生俱来的气质、超凡的领袖风范、清晰的头脑及潇洒干练的魅力，但恋爱细胞为零。



在此之前，李俊昊凭藉在《衣袖红镶边》中的神演技演技被网友大赞「根本像是被李祘附身」！也让挑战演技12年的他获得网友认可，迎来演员事业的巅峰。 如果说「李祘」是万人之上、隐忍克制的君主，那么《欢迎来到王之国》中的「具元」展现的完全是另一个形象，霸气外露、性格高冷、思维敏捷，完全是财阀精英的完美代言人。 该剧已经开播，首播之后虽然有部份观众吐槽经典霸总与欢喜冤家设定略显老套，但李俊昊和润娥这对cp的颜值和化学反应实在太好，忍不住让人看下去。

《今生也请多指教》中安普贤扮演的也是财阀少爷，在自己集团旗下的MI酒店担任企划组专务，童年时因初恋尹珠媛发生死亡车祸，因此留下严重的心理创伤，多年来只要这个心理创伤被触发，就会导致间歇性失聪、昏倒等症状。 这似乎还是安普贤第一次演如此「柔弱」的角色。



要知道《军检察官多伯曼》以及《以吾之名》中他扮演的都是硬汉形象，超多打戏游刃有余，更别提现实生活中安普贤也是个健身达人，拥有完美腹肌，怎么看都是个强壮的糙汉子。 新剧中安普贤一反常态，穿上了笔挺的西装，大展少有的干练气质，豪门小少爷形象立马鲜活起来，再加上动不动就因为心里创伤而昏倒，高大帅哥+病娇体质，营造强烈的反差感。 《今生也请多指教》题材还蛮新颖的，女主角拥有前生记忆，转世多次只为重遇真爱男主。

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