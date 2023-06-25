您的小笼包已上线！青春女团IVE六美使出浑身解数争夺舞会皇后之冠！安俞真可爱包包头造型太吸睛

韩国人气火爆女团IVE六位成员Yujin、Rei、Gaeul、Wonyoung、Liz与Leeseo连续於6月24日及25日在台北流行音乐中心与台湾粉丝们同乐，造型上也非常用心，两日的发型也有所不同，今日队长Yujin安俞真更是梳上了两个包包头，高喊「我是大家的小笼包」！





今日的主题是《The Prom Queens》六位美女到底哪一位会是今晚的校园舞会皇后呢？影片中先是介绍了每一位成员的个性与专长，每位都让全场粉丝们尖叫声不断，六位成员们在大萤幕拉起之后现身，各自穿上了格纹的校服打扮，散发青春魅力。





六位成员也分成「珍珠奶茶」与「小笼包」队来进行游戏环节，从表情符号猜出歌曲并且还现场跳上一段，包含Seventeen、Aespa、Blackpink Lisa等，每一首歌曲的舞步都难不倒她们。接著在分成三小队展现各自的才艺，Wonyoung与Rei共同带来「Me Too」，Yujin与Liz则是带来抒情演唱「Flashlight」，以及Gaeul与Leeseo带来大家熟悉的BlackPink名曲「Kill This Love」，六人都使出浑身解数，让粉丝们看得相当满足。







新生代女团IVE拥有独特的音乐风格，温柔中也带有女力，受到广大粉丝们的欢迎，她们在舞台上也大赞「今日的舞台比昨日更漂亮」，因为今日粉丝们的灯海更令她们感动。IVE不断表达对台湾粉丝们的感谢，大家总是给予非常热情的回应，也让六位女孩们觉得一连两日的演出非常幸福。







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