IVE Liz瘦了好多！长发+小蛮腰重回颜值巅峰

IVE Liz的美貌又回来了！

17日，女团IVE在菲律宾马尼拉成功举办了团队首场粉丝演唱会「The Prom Queens」，六人合体令当地的粉丝非常兴奋。 成员们演唱了摇滚版的《After LIKE》、《LOVE DIVE》，大展全新舞台魅力。 众人又换上最简单的白色T恤和牛仔裤，表演了安可曲《NOT YOUR GIRL》，再次炒热现场气氛。



本次的舞台上Liz尤为引人瞩目，她比之前薄了不少，小蛮腰尽显，瞬间就吸引了很多人的目光，直呼她的颜值重回巅峰。



出道曲《ELEVEN》之后，因为有一段活动空白期，Liz被粉丝和网友们发现长胖了不少，这也令她引发巨大的争议，被不少粉丝和网友毒辣评论「再怎么说也是女爱豆，还是要注意身材管理」、「算了，我已经放弃了，不想再劝你减肥了」、「只有做好自我管理粉丝才不会跑」、「 都已经到这个地步了，连身材管理都做不好」等。



Liz肯定是看到了网友们的评论，而公司也肯定是对她的身材进行了严格的管理，这次亮相的Liz整个人都轻盈了不少，也难怪演出结束后她就火速登上了热搜，粉丝们也惊艳地表示「Liz又瘦回来了」。

此外，IVE还将在台北、新加坡、曼谷等举行亚洲巡演。

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