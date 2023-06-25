权恩妃Waterbomb舞台超辣！湿身透视衬衫大秀丰满曲线，清纯性感魅力爆棚

夏季音乐庆典「WATERBOMB SEOUL 2023」从本周五至周日举办，IZ*ONE出身歌手权恩妃在第一天登台表演，大胆挑战透视衬衫和清凉泳衣，火辣身材让网友沸腾了！

23日在首尔蚕室综合运动场举办的WATERBOMB中，权恩妃一连带来《Underwater》《Door》《ESPER》《Glitch》等歌曲的精彩舞台，还玩水枪与现场观众互动。



这次恩妃的造型可谓出道以来最大胆，半透明材质衬衫只系一颗扣子，若隐若现透出比基尼泳衣和丰满曲线，气质清纯健康又性感。



这次舞台不仅现场反响热烈，在网上也引起大量关注，被网友誉为「Waterbomb G.O.A.T」，即「The Greatest of All Time」。



表演结束后，权恩妃通过SNS分享上台前的照片，再次引来大量网友留言点赞：「天呐，这是恩妃？」 、「这么大的事怎么不早说」、「IZ*ONE妈咪不是白叫的」、「不叫妈咪挑战（已失败）」。



权恩妃2014年以女团Ye-A出道，参加《Produce 101》获得巨大关注并作为限定女团IZ*ONE展开积极活动，2021年企划结束后转为SOLO歌手。 因声音富有魅力，在电台领域也很有人气。

过往几届WATERBOMB因宣美和BIBI的表演收获满满关注度，今年恩妃的表现可谓成功接棒！最后就来一起回顾三位歌手的经典舞台吧！

▽权恩妃《Underwater》



▽宣美《24 Hours》



▽BIBI《The Weekend》



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