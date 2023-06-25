「财阀女」遇上失去能力的「恶魔」！金裕贞＆宋江主演新剧《My Demon》预计11月播出，好期待这组合！

SBS新剧《My Demon》由宋江、金裕贞主演，讲述一夜之间失去能力的恶魔，与四面楚歌的财阀继承人间的「异种」同居罗曼史。

近日，有工作人员透露《My Demon》预计在11月播出，定档金土（周五、周六播出）剧，这个阵容真的让人期待呀！

剧中，宋江饰演「郑救援」一角，各方面都优於人类，但在一夜之间能力消失的恶魔，是个像温热的冰咖啡般矛盾的男子；金裕贞饰演「都道熙」，外表高傲优雅，实则拥有疯子气质的财阀继承人，是个像又甜又咸的海盐拿铁般的女子。

金裕贞在拍摄完奇幻爱情古装剧《红天机》后，还拍摄了电影《二十世纪少女》，今年她则是挑战了音乐剧《莎翁情史》。而宋江的作品也是一部接著一部，在《无法抗拒的他》结束后还拍摄《气象厅的人们》，接著还有《Sweet Home》第二季和第三季。



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