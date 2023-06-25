韩国这座梦幻的紫色小岛绝对不要一个人去！政府斥巨资打造，韩网友极力反驳：别去

一座紫色的小岛，梦幻与浪漫的背后有著极度黑暗的历史。

位於韩国西南部新安郡的紫色岛，因土生土长的紫色桔梗花和铃兰花，被地方政府打造成一个紫色小岛的旅游景点而得名。 为了配合紫色岛的理念，当地又大面积种植了薰衣草、紫玉兰、绣球花等紫色的花朵。 除了寒冷的冬天之外，春夏秋三季的小岛都是满眼的紫色花海，浪漫又梦幻。



近年来紫色岛又因为与「世界豆」防弹少年团的应援色相同而吸引了不少游客前来打卡。 据说那里的老人家们听多了防弹少年团的名号，也逐渐成为他们的粉丝，还很非常期待防弹少年团的成员们能够在今年出道10周年之际访问小岛。



小岛上眼睛望去的地方全都沈浸在紫色中，紫色的道路、紫色的房屋、紫色的桥梁、紫色的电话亭 ，就连路边咖啡店里卖的雪糕都是紫色，让人置身其中，仿佛一秒进入充满童话色彩的梦幻王国。



若你只以为这是一座充满童话气息的小岛，那就错了。实际上紫色岛在韩国本土也存在著极大的争议，一方面因为全岛都是紫色而营造出无敌的浪漫唯美气息，另一方面则因为存在著另所有人震惊的黑暗历史，新安郡也被称为「奴隶之岛」、「堕落之岛」。 2004年震惊全韩的奴隶事件在此发生，65岁张某经常暴力殴打49岁男子金某，看不下去的邻居愤而报警，这才发现金某5岁时被拐卖到岛上，度过了长达44年的奴隶生活。 2014年，此地再次发生多起诱拐并监禁智力残疾人、强迫他们无常劳动的事情，热门韩剧《模范计程车》中的「盐田」案件就以此为蓝本改编，黑仲介以低廉价格将骗来的智障人士卖给当地人，他们被迫长时间无薪工作，若是不劳动，就会被暴力殴打...... 除此之外，2016年新安郡黑山岛还发生集体强奸外派国小女教师的恶性事件等，这里也是全韩国69个中等都市犯罪率最高的城市，当地曾设立警告标志「女性、孩童独自一人时有可能会遇害，希望大家在散步、运动时一定要与监护人同行。」





2015年开始新安郡当地政府斥巨资打造了紫色小岛，在多年不遗余力的宣传之下有了现在的名气，吸引了越来越多的游客前往，但不少韩国网民对在新安郡发生过的多起恶性事件印象深刻，於是纷纷上网提醒想要前去旅游的人，更斥责新安郡利用颜色蹭防弹少年团热度，痛骂：「千万不要去」、「最近怎么越来越多人宣传那里了，可怕」、「不要因为好奇心去那里」、「防弹少年团的公司为什么不起诉那里」等。

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