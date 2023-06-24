《王后伞下》金憓秀《神鬼海底捞》挑战最粗俗角色! 大赞「亲爱的」赵寅成帅气脸蛋胜过动作戏

电影《神鬼海底捞》由《极限逃生》、《逃出摩加迪休》制作团队斥资175亿韩元打造、《军舰岛》《逃出摩加迪休》导演柳升完执导，集结《王后伞下》金憓秀、《天空之城》廉晶雅、《逃出摩加迪休》赵寅成、《分手的决心》朴正民、《猎首密令》金钟受、《Sweet Home》高旻示等华丽演员阵容，在电影开拍前就备受瞩目！

《神鬼海底捞》故事叙述在化学工厂开始进到平和的海岸村后，让原本到海中捕捞海产的海女们失去了工作。为了谋生而寻找各种方法的春子（金憓秀饰），在发现了只要打捞丢进海底的走私品，就能获得巨额报酬的走私世界后，便向海女领袖真淑（廉晶雅饰）提出诱人的计画。即使知道是危险的工作，但海女真淑为了生计仍果断做出决定，并在她遇见「全国走私王」权上士（赵寅成饰）后，正式身陷格局更大的走私计画。然而某日，一生只有一次的致富机会到来，他们开始欺骗彼此，卷入深不可测的走私世界……唯有知道水路的人才有「钱」途！年度犯罪动作巨献《神鬼海底捞》7月28日全台上映！



柳升完导演过去所执导的《神鬼交易》、《柏林谍变》、《辣手警探》、《军舰岛》、《逃出摩加迪休》都是叫好又叫座的作品，且《辣手警探》当年以突破1341万的观影人次席卷全韩，也奠定了柳升完导演在韩国影坛的地位！《神鬼海底捞》是柳升完导演睽违两年的作品，这次他将藉由《神鬼海底捞》，展现水中动作戏、赤手空拳打斗戏、枪战等精彩动作场面，将令观众耳目一新！此外，《神鬼海底捞》与《逃出宁静海》（The Moon）、《赎命救援》（Ransomed）、《水泥乌托邦》（Concrete Utopia）被韩国媒体喻为今年韩国夏天的4强电影，而其中就属《神鬼海底捞》以海洋为背景打造的痛快动作巨献最受韩国观众期待！



出道37年的金憓秀，近年以《神偷大劫案》、《Signal 信号》、《分秒币争》、《少年法庭》、《王后伞下》等作掳获所有年龄层观众的心，这次她在《神鬼海底捞》中，饰演「赵春子」一角，是从14岁开始就到别人家打理家务，长大后涉足走私业，设法为自己找到出路的人物。金憓秀认为「赵春子」是她所饰演过最粗俗的角色，她说：「在扮演这个人物时觉得既有趣又开心，在合理范围内展现庸俗的模样，很难得能遇到这样的角色，是触动原始本能后才能诠释的人物。」



继《逃出摩加迪休》后，《神鬼海底捞》是赵寅成与柳升完导演二度合作的电影，对於参演《神鬼海底捞》的契机，赵寅成开玩笑表示：「在金憓秀和廉晶雅两位前辈确认参演本作后，导演才开始找身边有时间的演员们参演！」他说某天突然接到导演打来的电话问他在做什么，他跟导演说自己在玩，结果导演竟对他说：「你不能那样玩啊！」要他到拍摄现场拍戏才对，所以他才会参演《神鬼海底捞》！赵寅成在本作中饰演全国走私王「权上士」，对於这个角色，他表示：「『权上士』原本交易的区域的活路堵住了，为了寻找新的途径就来到有海女们聚集的地方。而且和《逃出摩加迪休》时不同，这次我不说英语，久违地以韩语演戏，大家能看到我流畅的韩语演技！」年度犯罪动作巨献《神鬼海底捞》7月28日在台上映！



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