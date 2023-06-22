SJ D&E本周六、日在首尔举行Fancon！直播剧透：「一定要把《Still You》的歌词全部背下来」

东海在直播结束前还清唱目前没有正式音源的《Winter Love》，希望可以在Fancon上听到这首啊！

由东海、银赫组成的Super Junior人气小分队「D&E」，将於本周六（24日）以韩国首尔为起点，举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。

为了与粉丝们有更多交流，D&E官方YouTube已於近期开通。昨日（21日），东海与银赫进行惊喜直播：

很多人说：「为什么选择这么小的场地？」、「我们也想去，不能去好遗憾」，欧吧们表示：「我们也觉得遗憾，但不要觉得遗憾，我们会去找你们的！」（想起激烈的台湾场抢票、刷票日常…只能叹一口气）

接著，东海与银赫希望大家能把《Still You》的歌词背好再来Fancon，不要问「为什么」，背下来就对了！而这次的Fancon会与之前出演「D&E Show」的乐队一起合作，所以他们才会在乐队合奏室开直播。东海还到网路上看了粉丝们预测的「歌单」，基本上都猜对了。

比起以新的专辑展开巡演，因为是疫情后与粉丝们重逢的演唱会，所以这次选择大家都知道的歌曲来进行。粉丝们希望D&E做的，他们会积极讨论和执行，最近还上传了两个「Shorts」，为了拍这个跑到日本哦！

交代近况时间：去日本拍了「Shorts」，然后顺便去看艺声哥在日本的演唱会（原本不晓得，去了才知道）。回韩国后，银赫和圭贤看了(G)I-DLE演唱会。结束(G)I-DLE演唱会，银赫又和东海看Bruno Mars演唱会。

最后，直播即将结束，东海突然唱起「演唱会限定」的《Winter Love》，银赫赶紧转过头看向他，东海奔出画面外、留下不知如何反应的银赫（笑）希望这次Fancon可以看到《Winter Love》舞台！

▲去日本拍的两个「Short」～

▲一定要把《Still You》的歌词背好再进场！

▲曾在《一周的偶像》带来《Winter Love》舞台的D&E

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