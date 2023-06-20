《欢迎来到王之国》润娥无往不利的天使笑容踢到铁板！霸道本部长李俊昊超任性〜（EP.1 –2）

[有雷] 《欢迎来到王之国》虽然在首播第一集被嫌剧情老套评价两极，但第二集的收视率立刻就向上成长了。以成为酒店接待员为梦想的润娥，天使般的笑容绝对是她最棒的武器，却遇上了看见虚伪笑脸就感到不舒服的任性本部长李俊昊，两人十分不情愿但却必须合作拍摄影片，粉红泡泡开始萌芽。

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从小立志成为酒店接待员的天嗣朗（润娥饰），虽知道自己学历不符规定仍报名了王者酒店的面试，表现特殊获得破格录取，精通多国语言以及拥有天使般笑容的她，从实习生时期就获得拔擢为大厅服务生。她的两位闺密一位是空姐，一位是精品店的销售员，三人都从事服务业，深知每一领域服务的辛苦，常聚在一起喝酒或到夜店狂欢。



王者集团的第二代继承人具元（李俊昊饰），原本潜伏在饭店内成为实习员工，但因为看不惯管理阶层的潜规则而让他挺身而出，也立刻被揭露了身分，他也仅短暂待了几天后又再度前往英国读书，与具元同父异母的姐姐正经营著酒店，也很担心弟弟表现优异，可能会与她争夺酒店，於是一直怀有敌意。



时间就这样过了七年多，具元再度回到韩国，出任王者酒店的本部长，而天嗣朗则是饭店票选出的最亲切接待员。因七年前在健身房的一场误会让天嗣朗一度以为具元是变态，而对他不怀好意，但在误会解开后天嗣朗也真心道歉，不过具元却要她「不要笑」，原来他从小对於身边的人虚伪笑容感到非常不舒服，在台上致词时看到台下员工全挂著笑脸，让他差点昏厥，他批评天嗣朗脸上是「资本主义的微笑」，不如不笑。



具元总是一副难以取悦的冷酷表情，加上姊姊展现出的敌意，让他备感压力。而天嗣朗也面对一个相当不体贴的男朋友，感到想要逃离一切。为了宣传王者饭店，本部长具元与最亲切优秀员工天嗣朗需要合拍一支宣传影片，并进行一段访谈，於是两人出差到济州岛进行拍摄。具元的姐姐看来在访题上动了手脚，天嗣朗跟具元会如何应变呢？



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