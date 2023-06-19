Super Junior D&E台北场Fancon抢票问题超有sense！「D&E队长是谁」「无条件是＿＿」

Super Junior D&E世界巡回演出Fancon（Fanmeeting+Concert）「DElight PARTY」即将在下月29日来到台湾，昨（18）日开始众E.L.F.「抢票大战」，你有抢到吗？

先不论有没有抢到的话，不少E.L.F.可是不约而同称赞题目「非常有sense」，因为题目是：请回答Super Junior D&E的队长是谁？（请回答中文艺名，共2字，范例：始源）



而你知道是谁吗？答案是利特，而这个答案或许不是每个E.L.F.都知道或记得，但路人是不太可能知道的，尤其是黄牛！也因此才会有不少人认为题目出得好、有sense，而且还拿始源出来混淆（TMI：始源是投资者XD）。



Super Junior小分队无论是D&E（东海、银赫）还是KRY（圭贤、厉旭、艺声），官方都没有宣布何人是队长，回顾这个「D&E谁是队长」的出处，最早可能源自综艺节目《一周偶像》，银赫直接回答队长是「特哥」利特，神童也说「队长无条件是利特」，这句话也许狠狠刻在许多E.L.F.的心里，乍听觉得好笑但却富有团魂。后来D&E在任何场合被问到队长是谁，也一律回答利特，「所有小分队队长都是利特」，甚至在回答谁是主唱的时候，银赫还曾回答过是艺声呢！不过补充说明「谁的Part谁就是主唱」。

▼推特上E.L.F.分享《一周偶像》内容



▼推特网友整理，SJ任何小分队队长都是利特！



슈퍼주니어 리더 : 이특

슈퍼주니어 D&E 리더 : 이특

슈퍼주니어 K.R.Y 리더 : 이특

슈퍼주니어 T 리더 : 이특

슈퍼주니어 Happy 리더 : 이특

슈퍼주니어 M 리더 : 이특

슈퍼주니어 LSS 리더 : 이특 — M0GA (@SUPERELF_M0GA) June 10, 2023

而利特本人怎么说呢？他曾否认是队长，说自己是D&E「妈妈」，但还是和D&E一起打招呼了（Super Junior招呼也从来没分小分队啊～）！



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