《犯罪都市3》叩关千万票房〜李浚赫来到《You Quiz》感慨落泪：「感到幸福时总会有不好的事发生」

演员李浚赫因出演了《犯罪都市3》的恶人朱承哲一角而大受瞩目，他努力增重20公斤求突破，日前也登上了刘在锡的节目《You Quiz》透露了电影拍摄的幕后小故事，甚至谈到近期的幸福感，更让他感慨落泪。

6月18日tvN节目《You Quiz》公开了最新一集的预告影片，邀请到最近人气非常高的犯罪娱乐电影《犯罪都市3》中的第三代恶人李浚赫成为嘉宾，他也大谈从接到马东石前辈的电话邀约，而毫不考虑就点头接演的往事，还有自己本身就是一个大胃王的真相。影片中，刘大神更称赞李浚赫看起来比以往更帅气，还认真地说著「好羡慕喔」让李浚赫害羞笑了起来。





李浚赫本次演出高人气续集电影《犯罪都市3》中牵涉到毒品地下交易的恶人朱承哲，完美消化这个粗旷又凶狠的角色。李浚赫提到自己有机会出演「真的就像一场梦」，而是在《犯罪都市2》上映之前，他就已接到马东石前辈的电话，问他是否愿意演出《犯罪都市3》。李浚赫说如果《犯罪都市3》能够受欢迎的话，他一定会相当开心的，不过还没到那程度〜不过刘大神的功力又再度戳中他笑点。



李浚赫觉得自己最开心的瞬间就是在大吃的时候，他也大爆自己是大胃王，一天要吃六餐。接著他也有感而发，被问到「从事演员这工作最痛苦的是什么呢？」李浚赫说，只要说出「我很幸福」这样的话，就立刻会发生不好的事情…譬如无法见到家人，或是像现在这样心中有话说不出口…接著他哽咽著红了眼眶，赶紧侧身不面对镜头，令人好奇他说出了什么样的故事呢？请大家期待6月21日《You Quiz》播出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻