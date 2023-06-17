朴宝剑写论文状态太真实！眼神空虚、万事懒散、提论文狂流汗，常听歌曲是《逃跑吧》

朴宝剑从小养成的写日记习惯也被论文「摧毁」，那双眼放空的状态，真的跟每个被论文追赶的研究生一模一样啊XD

朴宝剑目前就读祥明大学新媒体音乐学研究所，因为是硕士最后一学期，前几个月还参加了论文夏令营，和同期们一起留下美好回忆。



昨天6月16日是朴宝剑生日，他通过YouTube直播与粉丝一同庆祝，也分享了写论文的真实近况。



朴宝剑表示正在认真努力度过最后一学期，目前的心愿就是快点毕业。 被问到论文时，朴宝剑说自己有在努力、 只是不知道做的够不够好，同时下意识地搔搔额头并拿起手帕擦汗，自嘲说：「一说到论文就流汗了！请为我加油吧！」



빨리 대학원을 졸업하고싶은 박보검

논문 생각만해도 땀이나는 박보검

보검복지부의 무관심한 응원이 필요해보여요

칭구들아 pic.twitter.com/aBsDJEzIvg — (@gummyblue_) June 16, 2023

有网友问「不打算读博士了吗」，朴宝剑开朗且坚定地说：「是的，我只有硕士就足够了！」



박사 생각은 없나요?

ㄴ 박보검: 네 저는 석. 사. 로. 도. 충분합니다! pic.twitter.com/rovNnUrem1 — (@gummyblue_) June 16, 2023

朴宝剑说最近经常听鲜於贞娥的歌曲《逃跑吧》，还透露这首歌是「写论文的人们的主题曲」，并播放给大家一起听。 歌曲旋律是柔和舒缓的感觉，歌词唱道：「逃跑吧，似乎必须要离开一下，你马上就要哭了。 没关系，我们走吧。 放下烦恼轻装上路，尽情笑过再回来，在那里我们什么都不要想。」 朴宝剑跟著歌曲轻轻摇摆、一脸沉醉，看起来真的很有共鸣XD



논문 쓰기 싫은 박보검이 선택한 노래 pic.twitter.com/ZkdgOoDw4l — (@gummyblue_) June 16, 2023

大家都知道朴宝剑有写日记的习惯，就连拍摄《孝利家民宿》困到不行都坚持每日记录心得，但这个从小到大的习惯居然也被论文「毁掉」了！朴宝剑透露最近出现懒散主义的倾向，不仅不写日记，根本什么事都不想做，一边回味歌词里那句「什么都不想做」，一边露出双眼放空的表情。

요즘 일기 안써요

귀차니즘이 생겼어요

아무것도 하기 싫어요 https://t.co/1cD6ul9f2W pic.twitter.com/JNB52YtM1f — (@gummyblue_) June 16, 2023

网友对朴宝剑饱受论文折磨的模样感到又好笑又有共鸣：「第一次看到宝剑眼神那么悲伤」、「眼睛里没有了光」、「原来宝剑也是人啊」、「感觉他快要哭了」、「眼神和我一模一样」、「研究院究竟是什么可怕的地方，竟把宝剑变成这样」。



此外，朴宝剑正在一边读书一边和IU拍摄新剧《您辛苦了》，以1950年代的济州为背景，诠释叛逆文学少女与寡言但努力、值得依赖的少年的故事。



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