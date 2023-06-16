【韩网热帖】没有韩国人的 K 偶像，要唱韩文歌才是真的 K-POP 啊！

2020 年 DR MUSIC 推出了女团 BLACKSWAN 成员中全是外国人，韩国网友的反应是...？

女团 BLACKSWAN 由 Fatou（比利时）、Leia（巴西）、Gabi（巴西）、Sriya（印度）、Nvee（美国）共5人组成。 5月19日，发行第二张EP专辑《THAT KARMA》，但成员Leia因健康因素不参与此次回归。



▼LIVE舞台：



▼主打歌〈Karma〉MV：



韩国网友评论：

1. 我觉得K-POP应该定性为一种「曲风」

2. 在韩国国内活动，用韩文唱歌才是K-POP团啊

3. 哪怕成员不是韩国人，用韩语唱歌才是K-POP

4. 其实这团早前有韩国成员的，都走了

5. 韩文唱的话全是外国成员也无所谓，不过韩文发音真的很难，她们唱得还不错，造型换一下就好了

6. 这是K-POP成为一种歌曲形式的过程，已经不是「韩国音乐」了

7. 没想到她们唱得还不错，震惊到我了

8. 歌还蛮好听的，rap真的太绝了

9. K-POP的精髓就是一定要掺一些英语

10. 比起用什么语言唱，以哪个国家为中心活动才最重要

#BLACKSWAN

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/2830923240

图： IG@blackswan___official

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