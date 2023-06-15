【小雷】禹棹奂爆《猎犬》因金赛纶酒驾大幅修改剧本：「得知消息时眼前一片黑，有很多想骂人的瞬间」

禹棹奂和李相二主演的Netflix新剧《猎犬》近日公开全集反响不俗，禹棹奂谈到临近杀青时惊传金赛纶酒驾，令他感到犹如「晴天霹雳」，导演则不得不临时重新创作结局剧本。

禹棹奂昨日在江南某咖啡厅接受公开采访，谈到得知金赛纶酒驾时心情宛如「晴天霹雳」：「早上起来发现周焕哥（导演）打了好多通电话过来，不知该如何是好。 导演说眼前一片白，我是眼前一片黑。」



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禹棹奂透露当时导演把拍摄日程推迟一个月，一个人窝到济州岛重新写了第7和第8集的剧本，禹棹奂和李相二则趁这段时间努力打造身材：「导演希望相二哥有不得了的腹肌，对我的期望则是壮硕高大的体格。 剧中崔社长死后建优和偶真独自训练，我们也给自己洗脑说正在经历这段时间。」





禹棹奂为帮导演加油打气而一起去了济州岛：「虽然有很多辛苦的、快要骂人的瞬间，但都忍住了。 一直安慰说『不要担心，还有我和相二哥在』。」



有观众反应第7和第8集剧情展开略显生硬，禹棹奂表示因为金赛纶无法继续出演，剧情有突然断线的部份也是无可奈何，但好处是给了他和李相二的bromance更多发挥空间，例如穿著海军陆战队裤子拖轮胎的戏份。



《猎犬》改编自同名网漫，讲述把钱看得比人命重要的高利贷世界里，出现两个把人放在第一位的青年，赌上性命与庞大邪恶势力对抗的故事。 真人版从2021年12月开拍至2022年8月杀青，禹棹奂2022年1月退伍次日就进组。

金赛纶去年5月爆出酒驾时已拍到仅剩最后2集，因她饰演的车贤珠在剧中有重要作用、镜头相当多，换人重拍已不现实，只好尽可能删除后保留关键戏份。 不过预告片里已完全不见金的身影。



受到事件影响，禹棹奂透露剧组每个人都非常辛苦，杀青后丝毫没有欢呼雀跃的心情、更不敢奢望排名，单是能公开都十分感恩。 好在《猎犬》上架后获得不少好评，仅3天就登上Netflix非英语影集排行榜第2。 禹棹奂对此十分感恩，严肃强调：「绝对不能犯罪，这是无法得到原谅的行为。」



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