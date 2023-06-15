哥，你确定这是庆祝照吗？李浚赫发照庆祝爱犬绘本被选定为「推荐图书」，粉丝疑惑：我还以为点错了APP

演员李浚赫更新IG，没想到粉丝和网友们看到照片后表示很疑惑（笑）！

13日，李浚赫更新了IG，写道：「《再见，爆米花》被国立儿童青少年图书馆选定为『推荐图书』，谢谢大家。」 但是配图却是他在新电影《犯罪都市3》中凶猛的剧照，似乎下一秒就要和人打架一般。 逗得网友和粉丝们留言评论：「我以为app出现了问题，退出之后又重新进来」、「怎么可以做到文字和照片毫不相干的」、「如果没被选中你又会发什么照片」、「要不你重新选张照片？」 、「看来我不说声『恭喜』的话，就会被你暴揍一顿吧」等。



《再见，爆米花》是李浚赫亲自参与装作的童话绘本，「爆米花」是他养了11年的宠物犬。 在狗狗去世之后，李浚赫制作了手机游戏《再见，爆米花》，受到广大手机用户的喜欢，一度登下载榜单榜首。 去年12月李浚赫又和画家合作发行了同名童话绘本，还捐出了画本的全部印花税，用来救助动物。



李浚赫凭藉在电影《犯罪都市3》中的反派角色人气暴涨中，虽然他为戏增重不少，但仍抵不住原来颜值就很能扛，不少网友还翻出他的制服旧照，帅气模样迷倒广大女网友，被赞「这颜值不演罗曼史剧太亏了」。

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