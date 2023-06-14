《今生也请多指教》安普贤自曝性格被动偏爱直球女！理想型三要素全面汇总

tvN漫改剧《今生也请多指教》今日下午举办线上发布会，主演申惠善、安普贤、河允景、安东九及李娜静PD出席。
《今生也请多指教》讲述带著每一世的记忆重生、正在度过第19次人生的「潘知音」，努力与前世真爱「文瑞夏」重逢的故事。 男主文瑞夏因经历初恋去世而留下心理创伤、不时触发昏倒等症状，相较之下女主人设十分积极主动，第一次见面就抛出直球：「我们结婚吧！」
发布会上，记者问安普贤对直接了当的女生感觉如何，他笑著说：「应该会喜欢。 我的性格不太能主动接近别人，所以如果有人毫不犹豫地接近我、像没有刹车一样直接冲过来，我会很高兴的。」
顺便回顾一下安普贤之前对理想型做过哪些描述好了XD
2016年安普贤拍完《太阳的后裔》接受《@star1》采访时，透露自己是一谈恋爱就全身心投入的类型，每次都会交往很久很认真。 还大胆提到最贴近理想型的演员：金素妍！安普贤：「不仅因为外表美丽，更对金素妍在《我们结婚了4》里亲切善良的模样印象深刻。」
2020年安普贤对理想型的特质进一步做出概括，接受Hansbiz采访时表示是「果敢坚定的女生」，也透露他遇到喜欢的人时会不敢看对方的眼睛。
总结下来，会吸引安普贤的女生类型就是：果敢主动、亲切善良、有孝心！
《今生也请多指教》将於本周六17日开播，安普贤为贴近原著角色形象，咬牙减掉8kg体重、完全甩掉以往的强悍爆肌形象，期待他和申惠善的这次合作！
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