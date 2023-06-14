《九尾狐传》有望拍第三季！演员们：非常愿意加盟到新一季的拍摄中

《九尾狐传1938》刚刚播毕就传出了正在讨论是否制作第三部的消息。

《九尾狐传》於2020年播出，并与今年公开了第二季《九尾狐传1938》，据韩媒「东亚.com」独家报导称，制片商有望拍摄第三季，已经询问过演员们出演意向，大家都对参与第三部的拍摄表示出了积极意愿，据悉演员们对「九尾狐」系列感情很深，非常愿意加盟到新一季的拍摄中。

《九尾狐传》主要聚焦了九尾狐「李砚」（李栋旭 饰）和追踪他的节目制作人「南智雅」（曹宝儿 饰）之间的罗曼史。 中间穿著著「李砚」和弟弟「李朗」（金泛 饰）的纠葛兄弟情，每一集的收视率都稳定在5%左右，在有线台作品中战绩不俗。



第二季《九尾狐传1938》原班人马出演，讲述在现代与爱人过著幸福日子的「李砚」因宝物被盗导致阴阳两界失衡而被迫回到1938年，在那他必须守护青梅竹马的友谊与保护唯一的弟弟，才能完成任务顺利回家，因金素妍（饰 柳红酒）的亮相而收获了更多的关注，以6% 的收视率启航，最高收视率达 8.024%。 尤其是大结局中有镜头显示「李砚」因时间旅行再次回到朝鲜时代，让剧迷们十分期待第三季的到来。



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