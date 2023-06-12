梁铉锡宣布 TREASURE 7月推出小分队！选出方式引发讨论「认为自己长得帅的人举手」就这样组成！

看来梁铉锡真的正式回归了呢！除了在新女团 BABY MONSTER 出道计画一直看到他的身影外，近日传达 TREASURE 接下来的计画。

12日凌晨， TREASURE 官方公开《The Next Plan for TREASURE》的影片。梁铉锡向粉丝们传达因之前无法专心工作而没能尽全力对待 TREASURE 的歉意，同时公开他们接下来的活动。



将在8月发行的 TREASURE 第二张正规专辑名爲《REBOOT》，意味著「重新啓动」。梁铉锡表示：「我觉得 TREASURE 会重新诞生，我们关了电脑再开机的时候，叫做 Rebooting，大家可以期待一下。」预告随著音乐进一步升级，向著国际市场飞跃。



同时，梁铉锡还透露将在7月公开的新小分队「T5」，选出小分队成员的方式是「认为自己长得最帅的人举一下手」，就这样诞生5人小分队。在公开 MV 之前，会先公开舞蹈影片，梁铉锡：「在 YG 应该也是第一次尝试的，非常特别且罕见的宣传方式。而「美男5人帮」到底会有哪些成员？YG 计划在13日凌晨依序公开。



而 TREASURE 上次回归已经是去年10月，之后他们进行亚洲巡演，日前还公布9月将在日本举行近20场粉丝见面会。也让韩粉丝不满：「这就是 YG 一贯的作风」、「赶紧安排回归啊」、「简直就是在赶走韩饭」、「粉丝见面会一天开两场，孩子们的身体会累垮的」、「再也不追 YG 家的爱豆了」等等。



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