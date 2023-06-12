南韩实力派音乐人龙俊亨将於8/5携LONER's ROOM来台开唱
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南韩实力派音乐人龙俊亨将於8/5携LONER's ROOM来台开唱

KPOP   2023年6月12日   星期一16:02   Erin  

(封面图源:得艺室策画, TVDaily)

南韩实力派音乐制作人、粉丝昵称龙PD的龙俊亨将於2023年8月5日来台举办个人第一场粉丝演唱会《 2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI 》，场地选在Zepp New Taipei 新北市宏汇广场！

(图源:得艺室策画)

出道十六年，与许多歌手一起激荡出好歌的龙俊亨，去年10月宣布成立新公司BLACK MADE娱乐，11月推出睽违四年的首张音乐作品《LONER》，再度一展傲人音乐创作天赋。为了与许久不见的歌迷共度美好周末，除了听觉飨宴外，龙俊亨也将带来更多有趣的互动活动，值得期待！售票详情及粉丝福利详情将陆续公告於主办粉丝专页，敬请多多关注！

活动讯息：
1. 活动名称：2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI
2. 活动时间：2023年8月5日（六）18:00
3. 活动地点：Zepp New Taipei 宏汇广场（新北市新庄区新北大道四段3号8楼）
4. 售票详情及福利：将陆续公告

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