防弹少年团庆祝出道10周年！《国防日报》主版面登JIN应援照，史上第一人！
广告

防弹少年团庆祝出道10周年！《国防日报》主版面登JIN应援照，史上第一人！

明星   2023年6月13日   星期二08:58   Tracy  

（封面图源：FB@BTS (방탄소년단)）

防弹少年团成员JIN成为登上《国防日报》主版面第一个艺人。

防弹少年团出道10周年之际，《国防日报》强势应援，首页版上登出了JIN的照片。 据说粉丝为了正在服役中的JIN筹集了资金，主动推进了这次的广告，并得到了《国防日报》的大力支持，广告中的JIN站在舞台上，穿著紫色的衣服，手拿麦克风，并配上「大韩民国可爱的国军战士们，感谢你们的奉献和劳苦，为你们应援。」 同时英文写了「庆祝BTS10周年」。 不过《国防日报》并不能对外刊发，只能在军中流通。

此外，RM和J-HOPE、JIMIN、V等成员也纷纷公开手写信、影片等庆祝出道10周年，表示「队友们、工作人员们、家人们、朋友们，以及ARMY们！大家辛苦了，未来的10年也一起走下去吧，在这个世界上，我爱你们！」、「 记住当下的这一刻，回想这期间的美好回忆，又会让我们觉得幸福，这就是属於我们的613吧，无限肯定！」、「感谢10年的时间里队友们都很健康，创造了很多美好的回忆，也感谢ARMY们......」、「任何时候都感谢ARMY们，今后很久很久我们都要幸福哦」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 防弹少年团庆祝出道10周年！《国防日报》主版面登JIN应援照，史上第一人！
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手