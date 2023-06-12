《浪漫医生金师傅3》第14集被批「剧情历代最差」 韩观众：女主角人设崩塌，真的好失望 VS 我看得很开心

《浪漫医生金师傅3》最新两集播出中，姜栋柱（柳演锡 饰）回归并代理外伤中心主任，但因为他有自己的原则，因此与外伤中心的人员产生矛盾。
车恩彩（李圣经 饰）因为在给非外伤中心的患者动手术而迟到，与姜栋柱发生矛盾。车恩彩认爲，虽然手术晚了，但是给危急患者进行手术，并救活被放置在厕所的新生儿，是作爲医生自己应该做的事情。 姜栋柱也对她说如果不重新调整自己的心态，绝对无法留在他带领的外伤中心，并通报说会带来在美国进修时成立的团队。
车恩彩的不满，再加上杨浩俊（高尚镐 饰）的煽动，外伤中心的工作人员们宣布抵制姜栋柱。之后，金师傅给车恩彩温馨的建议说：「赶快回到你的岗位上吧！」车恩彩对站在姜栋柱一边的金师傅流露出遗憾之情，金师傅说：「如果你会这样误解我的本意，那就是我做得不对，没有把你们教好。」他还提到因抵制而受伤的徐宇镇，让车恩彩自己意识到错误。金师傅建议说：「只要你能理解对方，解决问题的方式也会有所不同。」车恩彩决定停止抵制。
节目尾声，外伤中心陷入雪上加霜的危机。因抵制而空荡荡的外伤中心来了审核预算负责人还有保健福利部负责人，接著还出现山火灾难新闻速报，在灭火工作中受伤的急救队员们，纷纷进入外伤中心，但因为许多人都不在而乱成一团。只剩下2集会如何收尾，也备受关注。
这集播出之后，就有韩网友写下「把女主角（人设）弄得乱七八糟，配角反客为主，今天的剧情发展是历代最差」。这似乎让不少观众有共鸣，纷纷留言：「女主角像是幼儿园学生」、「主人公是金师傅，但金师傅的戏份失踪」、「今天的真的好失望」、「我到现在爲止都看过了，但是这一季真的没意思」、「今天这一集有点过分了...但是看预告感觉下集有点有趣」等等。不过也有观众认为：「虽然很有趣，但是剧情的发展会让人对角色们很生气」、「我觉得还行啊...只是杨浩俊的扰民角色让人烦躁」、「怎么会有15%的无趣呢？就是伤感情啊」、「虽然第一部最有意思，但是现在也很满意，收看得很开心」。
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