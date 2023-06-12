宋江&金裕贞新剧《我的恶魔》路透照释出！疯傲财阀千金爱上无能恶魔的高颜值罗曼史即将展开～

两人在剧中的造型&牵手画面首度曝光！大家是不是也在期待这部新剧呢？

由人气演员金裕贞和宋江携手主演的 SBS 新剧《我的恶魔》（My Demon）获得了相当高的关注，昨日则有网友分享了他们在户外拍摄的画面，也让大众首次欣赏到了两人在剧中的造型。

本剧讲述四面楚歌的财阀继承人都道熙（金裕贞 饰），与一夜之间失去能力的恶魔郑救援（宋江 饰）之间，意外展开了「异类同居」的甜蜜罗曼史。

둘 비주얼 보니 클리셰 범벅이어도 좋을 거 같아 + 혐관로코 파워로코 쌍방구원서사 그리고 액션 앤 스릴러 pic.twitter.com/8dj2Tb5FDZ — 송앤강 (@songnkang0423) June 11, 2023

路透的画面中，金裕贞身穿白色浪漫的澎裙，整身高贵气质如千金一般出众，宋江则是西装外套&长裤展现优越身材，伸手邀请著金裕贞，让人相当好奇这一幕的剧情。



청계산역이라고 함 송강 팔뚝 존재감보소 pic.twitter.com/F3UAxliBIk — 송앤강 (@songnkang0423) June 11, 2023

《我的恶魔》由《你喜欢布拉姆斯吗？》的金章焕导演执导，《哲仁王后》崔雅溢编剧执笔，预计2023下半年的每周五、六播出。

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