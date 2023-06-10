【韩网热帖】平常男团 SEVENTEEN 会放在口袋里随身携带的东西：米饭、扫帚、鸽子

平常人气男团 SEVENTEEN 成员们会放在口袋里随身携带的东西，真的是一个比一个还要意想不到～

S.COUPS：扫帚

净汉：饭和紫菜

圆佑：鸽子

THE 8：花

DK：韩国小鼓

胜寛：小吃（速食卷饼）

Vernon：扳手

▼最新一期团综 [GOING SEVENTEEN] EP.79 GOING Vol.2 #1



韩国网友评论：

1. 哈哈哈哈，这帮人疯了

2. 17太会玩梗了

3. 真的会在口袋里放米饭吗

4. What's in my pocket 特辑

5. 我能理解紫菜，但是真的无法理解饭，为什么，哈哈哈哈哈哈

6. 大家快去看圆佑的那段影片，笑死我了

7. Going系列的制作人也是个疯子吧，哈哈哈哈

8. 告诉大家尹净汉真的从口袋里拿出了米饭，毫无包装，是真的米饭

9. 扫帚和扳手也塞不进口袋吧

10. 圆佑的鸽子是向李寿根学习的吗

#SEVENTEEN

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/2825089264

图：YouTube@SEVENTEEN

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