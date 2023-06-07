《Workdol》舒华炸鸡店打工揭穿社内恋爱大喊「社长疯了吧」～还遇队友扮奥客暖心关怀

(G)I-DLE舒华近日担当起YouTube综艺节目《Workdol》，综艺感十足颇受欢迎最新一集（第二集）来到大田一家炸鸡连锁店，继第一集药果店再次带给观众满满欢乐。

最爆笑也最drama（戏剧化）的，肯定是舒华揭穿了社内恋爱！舒华在备料的时候和社长闲聊，问他有没有女朋友，社长说这家店就是他的女朋友，没想到……吃午餐的时候，舒华换关心女店员恋情，结果问出来男朋友就是社长！舒华当场呐喊：「社长疯了吧――」在见到两人明目张胆靠近的时候，舒华直接从兴奋转为崩溃XDD。



还有一个非常有趣的插曲，舒华接电话订单，遇到「奥客」（难搞的顾客）坚持要「洋葱炸鸡」，还要求从大田送餐到釜山去。虽然点餐内容让人很傻眼，但舒华还是耐心和对方沟通，对方突然就一句：「舒华啊，工作很累吧？舒华啊，猜猜我们是谁。」舒华这才知道对方是队友啊，不过只猜中薇娟，把雨琦认成了Minnie，一听到雨琦叮嘱她发音要再练习，她马上挂电话XDDD。



看完这集，网友感动留言「突然打电话说打工辛苦了，要她好好做的薇娟好温暖，真是的ㅠㅜ」、「舒华长大了啊，没有姐姐们独自拍摄综艺节目，怎么这么了不起ㅠㅠ」，也有人说舒华发音很可爱，也喜欢她中途一直跳舞的可爱模样。

▼快来看舒华主持的《Workdol》吧！第一集也非常推！笑到不行～



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