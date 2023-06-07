【韩网热帖】非常喜爱但无法复习的电视剧

大家心中的是哪一部呢？

原PO主表示很喜欢《衣袖红镶边》，但因为余韵太强、最后一集没有不哭的自信，所以没再重看过。而完全相反的原因无法重温的剧是《财阀家的小儿子》kkk

韩国网友评论：

1. 这领域的第一是《成均馆绯闻》啊...

2.《屋塔房王世子》ᅲᅲ真的是名作来的ᅲᅲ

3.《耀眼》... 因为太悲伤了

4.《衣袖红镶边》只能在第3到15集无限反复k

5.《Mr.Sunshine》真的很好看，但因为知道结尾无法再看一遍了

6.《公主的男人》... 真的连副线cp都很喜欢来的，唉

7. 反而想哭的时候会看《衣袖红镶边》结局（是我的眼泪按钮）

8.《请回答1988》《太阳的后裔》，现在无法融入剧情了

9.《五月的青春》，因为怕我的心脏撕裂开

10.《京城丑闻》ᅲᅲ全都很好，但余韵太强无法重温

11.《月之恋人》《德鲁纳酒店》《我的大叔》... 太心痛无法重温

12.《花样男子》，当时追的本放感觉超好看，重温却无法专注

13. 韩版《花样男子》... 外国拍的还能忍忍，韩语台词太肉麻实在听不下去kkkk

14.《成均馆参考》换人重拍吧！

出处：https://theqoo.net/square/2823540775

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