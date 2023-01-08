2023金唱片完整得奖名单：BTS防弹少年团连6年拿下专辑大赏、IVE仅出道一年夺得音源大赏

恭喜所有的得奖者！你最爱的团体&歌手获奖了吗？

2023年度盛事第37届金唱片奖（Golden Disc Awards）在昨晚於泰国曼谷举行，也是新一年度的首个颁奖典礼，由成始璄、李多熙、Nichkhun、朴素淡携手主持，丰富精彩的表演也引爆昨晚KPOP的话题度，一起来看看完整的得奖名单吧！



【2023年金唱片奖完整得奖名单】

专辑部门大赏：BTS防弹少年团〈Proof〉



音源部门大赏：IVE〈LOVE DIVE〉



音源部门本赏：

NewJeans、林英雄、IVE、金珉硕、(G)I-DLE、朴载范、PSY、BIGBANG

专辑部门本赏：

ENHYPEN、NCT DREAM、NCT 127、NCT、BLACKPINK、SEVENTEEN、Stray Kids、BTS防弹少年团

年度艺人：PSY



最受欢迎歌手：Stray Kids、(G)I-DLE

新人奖：NewJeans、LE SSERAFIM、IVE

最佳团体：TREASURE

最佳表演：SEVENTEEN

最佳SOLO歌手：BE'O、润荷

最佳 R&B 与 HIP HOP 奖：BIG Naughty

最佳制作人：Starship 娱乐 徐贤珠

Tik Tok金唱片人气赏：BTS防弹少年团

Thai FANS Support with BAOJI：j-hope

Thai K-POP Artist：SEVENTEEN

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻