2023金唱片完整得奖名单：BTS防弹少年团连6年拿下专辑大赏、IVE仅出道一年夺得音源大赏

2023金唱片完整得奖名单：BTS防弹少年团连6年拿下专辑大赏、IVE仅出道一年夺得音源大赏

KPOP   2023年1月8日   星期日09:55   MiJimin  

（封面图源：FB@BTS (방탄소년단)、FB@IVE - 아이브）

恭喜所有的得奖者！你最爱的团体&歌手获奖了吗？

2023年度盛事第37届金唱片奖（Golden Disc Awards）在昨晚於泰国曼谷举行，也是新一年度的首个颁奖典礼，由成始璄、李多熙、Nichkhun、朴素淡携手主持，丰富精彩的表演也引爆昨晚KPOP的话题度，一起来看看完整的得奖名单吧！
（图源：第37届金唱片奖海报）

【2023年金唱片奖完整得奖名单】

专辑部门大赏：BTS防弹少年团〈Proof〉
（图源：FB@BTS (방탄소년단)）

音源部门大赏：IVE〈LOVE DIVE〉
（图源：FB@IVE - 아이브）

音源部门本赏：
NewJeans、林英雄、IVE、金珉硕、(G)I-DLE、朴载范、PSY、BIGBANG

专辑部门本赏：
ENHYPEN、NCT DREAM、NCT 127、NCT、BLACKPINK、SEVENTEEN、Stray Kids、BTS防弹少年团

年度艺人：PSY
（图源：FB@PSY）

最受欢迎歌手：Stray Kids、(G)I-DLE
新人奖：NewJeans、LE SSERAFIM、IVE

最佳团体：TREASURE
最佳表演：SEVENTEEN

最佳SOLO歌手：BE'O、润荷
最佳 R&B 与 HIP HOP 奖：BIG Naughty
最佳制作人：Starship 娱乐 徐贤珠

Tik Tok金唱片人气赏：BTS防弹少年团
Thai FANS Support with BAOJI：j-hope
Thai K-POP Artist：SEVENTEEN

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