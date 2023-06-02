金宣虎做客金钟国节目自诩「低重量训练王者」，喝水作弊被识破、累到失去综艺能力！爆新片《贵公子》有望拍续集

金宣虎终於回来上综艺啦！金钟国YT频道昨日更新影片《为什么... 看到光洙...？ 》，请来金宣虎运动聊天、宣传新片《贵公子》，整个过程超有爱~还暗示《贵公子》可能会拍第二部！

金宣虎表示自己最近一年都有运动、每周去5次健身房，但训练重量不高，自嘲是「低重量、低次数」，但在普通人里应该还算不错。 金钟国赞成每个人追求不同健身目标，但暗示说「高级的面孔搭配反转魅力的身材」才是Hollywood最爱。 金宣虎顿悟：「难怪都没人邀我去！」XD



金钟国按照金宣虎的愿望安排了一连串背肌运动。金宣虎习惯在训练间隙随时补充水分，悄悄把水瓶放在有点远的位置，不料被金钟国一眼识破：很多人藉口喝水拉长休息时间，这样不可以哦！水要放在随手可得的地方！金宣虎心虚灿笑：「原来您都知道...」



金宣虎做了几组运动后状态越来越好，还主动增加训练重量，每练完一组都真心感慨「真好、真不错」。 也忍不住吐槽自己累到大脑一片空白，除了这两句之外什么话都想不出XD



金宣虎在电影《贵公子》饰演突然出现在少年拳击手「马尔可」身边的神秘人物「贵公子」，一旦认定目标便穷追不舍、十分执著。 金宣虎藉训练要领和电影人设，一语双关表示：「不要放手！6月21日《贵公子》。」



被问到片中角色的名字时，金宣虎表示没人知道他的名字，但导演表示如果上映后反响不错，会在第二部里为他取名字。 导演朴勋政的上一部作品《魔女》就拍了二部曲，希望这次《贵公子》也能大发！



运动成果展示时间，倒三角身材真的很赞~



小提示这期节目在后期制作时出了点问题，金钟国留言道歉说：「PD犯了死罪、已经下跪了，说因为金宣虎的笑容太明亮，令他没能察觉到画面太暗。」 小编建议把画面全屏、亮度调到最大观看哦！



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