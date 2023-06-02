《坏妈妈》留一手证据再引杀身之祸！强豪终於知晓妈妈病情，渗识轻举妄动险送人头（EP.11）

JTBC新剧《坏妈妈》由李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。

第11集里，美珠打算告诉英顺关於小孩身世的真相......



*以下内容包含《坏妈妈》第11集关键内容！



妈妈的监护人

美珠本想向英顺摊牌小孩身世，却遇上英顺病发晕倒，急忙与强豪及相亲女一起将她送到医院。 相亲女看出强豪和美珠的感情而选择退出，英顺对此十分生气，责怪美珠再次挡住强豪的前路。 美珠妈为女儿鸣不平，但也心疼命苦的英顺，叮嘱美珠不要说出真相。



强豪得知妈妈病情后十分难过，两人在强豪爸墓前谈心，泪流不止。



吴议员女儿反目

渗识在英顺转送妈妈的名牌包里发现吴太秀的亲子鉴定和SIM卡，里面的录音显示宋会长安排强豪替吴议员解决黄秀铉母子，并打算对强豪用过即弃。 强豪决心查清究竟发生什么事，渗识竟没心没肺地直接拿著录音去勒索吴荷英。 荷英精神大受刺激、狠心把事件爆料给媒体，令吴议员大为震怒。



强豪记忆复苏

夜里英顺家猪圈突然起火，母女俩前去查看，竟被锁在猪圈里。 强豪打破窗子将妈妈托举出去，自己要逃脱时被突然的爆炸撞晕在地。 再睁眼时，过往的记忆终於回来了！！



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