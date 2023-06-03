《玩什么好呢》收视低迷刘在锡求建议，李敬揆超敢说！网友：太同意了～

综艺节目遭遇收视率瓶颈怎么办？ 素有「综艺教父」之称的李敬揆给出了建议。

《玩什么好呢》是「国民MC」刘在锡担任固定主持的长期综艺节目，节目中途经历了更换导演、改版等风波，改版后首期节目的收视率比改版前最后一期节目5.5%的收视率低了0.3%，第二周更是暴跌至4.5%，收视率一直处於低迷状态，甚至大量韩国网友认为：「刘在锡本身就没有意思了，和《 RM》一样」、「以刘在锡为素材，继续这样的企划，看起来就很烂」、「老实说，他老了」、「有点照顾老人的感觉，没意思」、「感觉像在看RM」等等。



即使收视率不佳、刘在锡被炮轰，但《玩什么好呢》也一直坚持制作播放至今，日前播出的节目中邀请了「综艺教父」李敬揆，刘在锡向前辈吐露了这一苦恼，希望大前辈能够指点一下。



没想到李敬揆直接表示：「最好的办法就是废掉节目啊。」 一番大胆言论听得在场的工作人员也很吃惊，刘在锡圆场说道：「他们（节目组）真的打算记录（你要说的建议）。」



李敬揆继续调侃说：「收视率下跌，那么首先就要邀请很懂综艺的人来啊，比如我，我亮相话的话原本只有4%的收视率能到8%。」 一番玩笑话之后，李敬揆十分认真地表示：「作为总艺人首要条件是『心性』，要看人品、品行，还有DNA，你看看那些活动到80岁的艺人，都是品行端正的人。 出道10年之后基本上才能都已经达到了顶峰，这之后就看自我管理了，很多人4、50岁的时候会因为赌博而塌房，人品、品行好的人绝对不碰这些，上了年纪还在活动的那些人真的都很厉害。」



李敬揆的发言得到了广大观众的支持，大家纷纷在网上留言称：「只有大前辈才敢说实话」、「说得没错」、「原来改版之后收视率会有起色，根本没有」等。

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