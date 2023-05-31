出演《欢迎来到王之国》的理由？李俊昊「因为是浪漫喜剧」 为了穿西装也能展现好身材，认真准备了！

李俊昊曾通过过各种题材证明自己的演技和角色消化能力，新剧《欢迎来到王之国》（King the Land）也即将在下个播出。

为什么会选择《欢迎来到王之国》这部作品？他表示：「因爲是浪漫喜剧，所以很期待能愉快地拍摄作品。我认爲和好的导演、工作人员、演员们一起以愉快的化学反应完成作品，会很有趣，我想以观众们会喜欢的风格来演绎让人大笑和心动的部分。」



李俊昊饰演的「具元」是「国王酒店」的本部长，也是「国王酒店」的继承者。虽然看起来完美无缺，但因爲深深的伤口和心理创伤，对每件事都坚持刻薄、冷漠的态度。 他也对角色进行了思考和准备。



为了诠释这个角色，李俊昊说：「即使什么话都不说，也能在每一幕感受到『具元』具有的冷漠的一面和压迫感，我未已以低调的感情爲基础去展现。还有与千莎朗见面后，打破伤痛和心理创伤的这些面貌，能成爲『具元』的魅力点。」为了符合财阀三世的样子，哪怕是三件式西装，李俊昊表示为了从西装外面感受到结实的身材，所以认真准备了！



而《欢迎来到王之国》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员「千莎朗」相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧，确定在6月17日首播，可以於 Netflix 观看。



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