《欢迎来到王之国》截然相反的温度差！表情冷漠「李俊昊」 VS 面带微笑「润娥」，期待两人的罗曼史！

6月又有一波新剧可以追呢！相信大家都很期待李俊昊＆润娥主演的《欢迎来到王之国》（King the Land）吧！

该剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



今日（30日）公开两人的角色海报，具元以「轻视笑容的男人」的标题，展现毫无笑容、表情冷漠的面貌。对自己的笑容、别人的笑容都感到尴尬的具元，他最讨厌的就是虚僞的笑容，让人好奇理由是什么呢！



相反，千莎朗因为职业是酒店经理，因此她必须一直面带微笑。海报中，千莎朗的嘴角上扬，露出「赫尔墨斯的微笑」，名牌上方还别著微笑徽章。



具元和千莎朗不仅对待笑容的态度不同，性格和背景也完全不同，所以每次见面的时候都会发生冲突。如果具元发出尖锐的目光，千莎朗就会用微笑回应，虽然两人不断争吵，但面对走进内心的彼此，具元和千莎朗将逐渐敞开心扉。



另外，《欢迎来到王之国》由《有可能知道的人》、《你的倒影》的导演林贤旭执导，《海贼：鬼怪的旗帜》、《僵尸校园》的编剧千成日开创，新人编剧崔纶执笔，将在6月17日首播！

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