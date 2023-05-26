《欢迎来到王之国》公开双人剧照：李俊昊怒视→甜笑搂腰，释出的润娥版爆笑预告「喜剧女神」的再挑战～

官方公开全新的双人剧照中，让大家抢先看两人关系的三阶段变化，此外，最新润娥版的预告更爆笑，可谓是「喜剧女神」封号的再挑战～。

JTBC 全新浪满喜剧《King the Land》（Netflix译名：欢迎来到王之国）公开了2PM李俊昊和少女时代润娥的最新双人剧照，以及润娥版本的宣传预告，爆笑场面多多、处处是看点。



本剧讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



▼润娥版宣传预告，最佳员工就是她！笑了再笑，没有尽头的完美服务却遇上了职场的大魔王，被我无礼对待的那人，居然是我们国王酒店的本部长！？



▼早先释出的俊昊版宣传预告，看似完美的他其实是个恋爱新手：



官方抢先释出的双人剧照中，两人从互看对方不顺眼的冤家，变成救赎彼此的存在，也许是巧合，又或许是命中注定，到底是什么原因出现这样的变化，就要等6月17日22:30的开播日才会知道了～！



【人物简介】

李俊昊饰演国王酒店的本部长「具元」，天资聪明和与生俱来的领袖风范，能力出众又充满魅力，但恋爱细胞却是零，为了寻找母亲回忆而成为酒店本部长，遇见了跟自己性格完全相反的职员千莎朗，无法忍受虚假笑容的他，就是和这个女人相处不来，经常起冲突。



润娥饰演国王酒店的优秀职员「千莎朗」，童年的美好回忆让她致力於在「国王酒店」工作，目标是用开朗笑容给顾客们完美的服务，一路从基层职员靠实力不断晋升到为VVIP服务的传说级人物，成为拥有美丽微笑和卓越能力的酒店经理，梦想著以自己完美的服务带给客人们幸福的回忆，却在碰到具元后事事变得非常不顺利。



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