《较量人生》大公司一定比较好吗〜李沇熹脱颖而出获得梦想职位却成为公司上下指指点点的话题人物！（EP.3 –4）

[有雷] 职场现实剧《较量人生》描述职场内同事间以及上司之间的斗争，很多时候工作早已不单纯是工作而已。好不容易获得了大集团的青睐，得到梦想职位的李沇熹，迎来的却不是平步青云的未来，而是一场恶梦的开始。

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接到了来自世容集团的人事部来电，朴允昭（李沇熹饰）开心之余，也烦恼著该如何与原公司的代表开口，毕竟好主管也是相当难得，但主管虽然觉得可惜，却也祝福她能更进一步。原本想挖角允昭不成的徐东训（郑允浩饰）藉此机会邀请曹亚公关代表回到环球传播来任职，与他一起担任共同代表。



朴允昭兴致勃勃地来到世容集团报到，但她却不知道这个职缺其实只是为了证明世容集团的改革，为了产生话题性而录取了网路大学出身的她，其实内部没有部门想要录用她。而朴允昭报到时更发现，在前公司有位刚来一个星期的新人智孝，当时被她骂了之后就离职，现在竟然坐在她的隔壁！真是有够尴尬。



昔日代表已到环球传播，也藉此机会告诉允昭，其实当时她的化妆品企划案是世容想采用的，但因内定环球所以只能在台面下处理，这让允昭相当灰心，也体会到原来胜负并不取决於实力。世容内部正在选择负责该化妆品案的人员，允昭自告奋勇想执行自己企划的案子，但却被上司臭骂一顿，认为她在外面小公司的经历不足以采信，就跟无经验的新人没有什么两样，这让允昭委屈到哭了出来。



隔天允昭依旧是带著笑脸若无其事地去上班，但她并没有被指派任何工作，而是拿到了一张满满的公关行程表，她需要拍摄宣传照以及影片，也要接受采访说明她如何被录取，这些都是为了要让世容集团增添正面形象。而此时允昭却发现公司内部讨论区里的新话题，也就是「所谓盲测录取新人都是假的」，揭开了世容为求话题而是公司高层刻意让允昭录取的真相。允昭一夕之间成为全公司的话题人物，受到大家的指指点点，公司甚至考虑是否该开除她！



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