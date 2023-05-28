【K社韩国小百科】学者预测韩国将在2750年消失：女性根本感受不到婚姻的魅力

少子化的韩国很有可能在700年后消失？

牛津大学名誉教授David Coleman於日前访问韩国，他预测韩国将成为第一个人口消失的国家，「照此下去，韩国有在2750年国家消失的危险」。

David Coleman在此次的学术会议上表示，「人口减少虽然是全球现象，但在父权制文化的东亚国家尤为突出」、「虽然经济快速发展、 女性受教育程度的提升+社会参与度扩大，但是家务劳动负担加重的父权制和家庭中心主义仍在继续，同时较大的教育差距和薪资差距依旧存在，过度的业务文化和热衷应试教育的环境也是导致少子化的原因，因此，婚姻对女性来说不可能是有吸引力的生活。 相反，行政系统和政策也并未考虑过不婚人士们，韩国现存的少子化应对政策大部份都是「一时的」，很难看到长期效果。 因为气候变化和资源不足导致适居地域在不断缩小，如果长期地、缓慢地进行管理的话人口减少也并非坏事，韩国要克服低出生率的问题非常艰难，不能仅靠经济上的支援，要从文化层面上入手才能解决少子化。 其实韩国企业厌恶的那些方法中藏著解决少子化问题的方法，比如缩短工作时间、改善过多的业务负担、雇佣稳定化、扩大职场育儿支援等等」。



David Coleman早在2006年联合国人口论坛上就指出，如果韩国的低生育率现象持续下去，将成为第一个人口消失国家。 这之后韩国的总生育率从当时的1.13降低至去年的0.78，少子化现象更加严重。

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