韩国首席美男乐团 FTISLAND 遵守约定 相隔 113 天再度来台开唱

韩国首席美男乐团 FTISLAND 相隔 113 天将再度来台在台北国际会议中心举办「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」，演唱会去年8月自韩国首尔起跑，台湾 4 月演唱会是亚洲巡回第 1 站， 8 月 13 日将来台举办 ENCORE 场演唱会，也是这次巡回最后ㄧ场，足见他们对台 Primadonna 的用心。

2007年以出道曲《爱情病》勇夺韩国乐坛年度十项重要大奖的韩国首席美男乐团 FTISLAND ，6月即将迎来出道 16 周年，这几个月来不断忙碌往返於巡回演出，每每发表新专辑时，也交出不断成长进步的音乐成绩单，目前除了进行演出外也正准备新专辑，让粉丝备受期待。



相当宠粉的 FTISLAND 不仅专注音乐本质上的努力，更将歌迷 Primadonna 视为挚友般地重视，不仅能够轻松话家常，还能坦率表达自己的内心话， Primadonna 务必把握 8 月 13 日在 TICC 台北国际会议中心举办「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」演唱会，活动门票将於 2023年6月3日中午 12 点在 ibon 售票网站开卖。



【 2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE 】

活动日期⎪2023年08月13日（日）

演出时间⎪18:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点⎪TICC 台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

购票网址⎪ibon 售票系统建档中（仅开放网站购票）

票价⎪NT$4880 / NT$3980 / NT$3380

※ 限量 VIP 套票 NT$5880 (含价值 NT$4880 票券乙张及观赏彩排福利券乙张)

⚡️主办单位｜希林国际 Chillin International

⚡️协办单位｜VIBE MAKER 希波企划

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